Paris - Beauvais : Ryanair lance 13 nouvelles destinations

Ryanair a présenté son programme estival au départ de Paris - Beauvais. Il s'agit du " plus important " programme " jamais réalisé " sur la plateforme avec 61 destinations et plus de 240 vols hebdomadaires, soit 53 de plus que l'été 2019 avant la pandémie.



Il comprend 13 nouvelles destinations estivales vers Madère, Leeds, Santiago, Agadir, Malaga, Edimbourg, Gdansk, Helsinki, Liverpool, Riga, Santander, Tallinn, Turin



Les vols seront assurés grâce à 2 avions basés Boeing 737-8200 " Gamechanger ".



" Ce programme estival record marque un anniversaire important pour Paris-Beauvais et Ryanair, avec 25 années de présence continue à l'aéroport parisien " indique un communiqué de la compagnie low cost.