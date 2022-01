Ryanair lance Nîmes - Dublin fin mars 2022

Ryanair a annoncé l'ajout d'une ligne supplémentaire à son programme de vols 2022. Il s'agit de la ligne entre Nîmes et Dublin opérée deux fois par semaine dès la fin du mois de mars.



Jusqu'à la fin du mois de juin 2022 la compagnie propose davantage de flexibilité et permet de changer la réservation sans frais.



"Après avoir ajouté plus de 560 nouvelles lignes et ouvert 16 bases au cours des 12 derniers mois, Ryanair se tourne maintenant vers le programme S22 et l'ajout de 65 nouveaux B737-8200 "Gamechanger" à sa flotte, qui offrent 4 % de sièges en plus, 16 % de carburant en moins et une réduction de 40 % des émissions sonores, faisant du programme S22 de Ryanair le plus écologique à ce jour " a indiqué dans un communiqué le directeur commercial de Ryanair, Jason McGuinness.