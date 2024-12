Congrès UAF : le secteur aérien veut un plan de vol national

« Les projets de taxe du PLF c’est le coup de grâce ! »

L'État doit entendre notre message. Un transport aérien fort, compétitif, décarboné, bien financé, est un atout stratégique pour la France. Il en va de l'économie sociale du pays, de ses territoires, de son règlement international.

Ce qui se passe à l'Assemblée nationale depuis hier accroît, évidemment, à la difficulté de nous donner des perspectives.

Qui sera dans quelque temps le ministre délégué chargé des transports auquel sont adressées ces propositions ? Nul ne le sait.l’actuel titulaire du poste, invité à la clôture des débats, ne s’était pas dérobé.Il est d’ailleurs au travail jusqu’à la dernière minute et devrait animer ce mercrediqui menace de faire quitter la France à beaucoup de ses avions si le projet de taxes est maintenu.Yeux dans les yeux et sans détour, Thomas Juin a fait part au ministre de son inquiétude.lui a-t-il lancé considérant injuste que le transport aérien qui représente 3% des émissions de gaz à effet de serre devrait contribuer à hauteur de 55% de la fiscalité « verte ».» a conclu le Président de l’UAF.Difficile pour un ministre en sursis de répondre et de convaincre. «» a concédé François Durovray.Il a tenu cependant à voir le verre plutôt à moitié plein notamment en soulignant les avancées dans la régulation des aéroports entamée par son prédécesseur Clément Beaune Reconnaissant également que des fois, l’État réagit de façon inappropriée, le nez dans le guidon et sans considérer les objectifs de plus long terme (pensait-il alors à ce coup de massue fiscale ?),Après le peu de résultats des assises du transport aérien organisées en 2019 et qui n’avaient pratiquement rien donné, les professionnels du secteurs sont septiques et l’on voit bien que la première de leur préoccupation c’est d’abord le retour à la normal dans le pays.Sortir de la couche nuageuse.