Les aéroports français pas encore au niveau de 2019

Comme l’a rappelé Thomas Juin, « c’est le trafic international qui porte la croissance des aéroports dans le monde ». En 2023, il représente 77% du trafic de la France métropolitaine (74% en 2019).



Le trafic international a augmenté de 20,2% par rapport à 2022 et reste en dessous de son niveau de 2019 (- 2,8%). Le trafic domestique a, quant à lui, diminué par rapport à 2022 (- 1,7%) et reste encore inférieur de 20,8% à son niveau de 2019.



Autre constat observé par l’UAF, les grands aéroports régionaux, qui représentent plus du tiers du trafic métropolitain, affichent des résultats hétérogènes en fonction de leur exposition au trafic domestique et low-cost.