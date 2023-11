Redevances aéroports : Clément Beaune prône pour une "caisse aménagée"

sur les rails

Si rien ne change, on risque avec les aéroports, des accidents industriels et que ceux-ci ne puissent plus avoir les moyens pour investir pour gérer les enjeux évoqués.

Les premières tables rondes de la matinée ont mis en avant les efforts des aéroports et de leurs partenaires pour entrer dans la transition énergétique.Exemple significatif, celui dePrésident du Directoire- Aéroports de Bordeaux qui a présenté son initiative pour mettre en place une micro filière de Carburant d’Aviation Durable sur son aéroport.Une transition qui semble «» si on ose dire, avec, cependant, encore beaucoup de défis à relever.Néanmoins, on sentait bien durant les pauses café, que l’assemblée attendait avec beaucoup d’impatience la parole du ministre des transports quant à la régulation aéroportuaire, son arbitrage pour trancher et dire si oui ou non les grands aéroports français aller pouvoir se libérer du système de» avait déjà alerté Tanguy Bertolus Président du Directoire d’Aéroports de Lyon lors du précédent congrès de l’UAF.Pomme de discorde entre les aéroports et les compagnies,que sont les compagnies aériennes.