Aéroports : pourquoi les redevances vont-elles flamber ?

Je crois que l'effet reprise laisse penser que tout va bien et que l'industrie est repartie.Les aéroports n'ont pas bénéficié d'aides, si ce n'est celles générales comme l'activité partielle.Il faut du temps pour se remettre.Cela démontre le choc et le séisme que nous avons connu.La crise du covid a changé beaucoup de choses, dans l'esprit de beaucoup de personnes et dans leur façon de vivre. L'épidémie a créé un traumatisme, un questionnement et une remise en cause.Des salariés sont partis, ils ont choisi de nouvelles orientations.Elles sont légitimes. Nous devons repenser les métiers, la façon de travailler.Il est nécessaire de reconquérir les talents et d'attirer ceux de demain.Il y a aussi tout un travail de valorisation des enjeux futurs. Tout notre discours doit consister à dire que l'aviation a été une cible pendant de nombreuses années, elle est en train de muter.Nous devons au contraire le valoriser auprès des jeunes, pour qu'ils participent à l'aviation de demain. C'est une industrie récente, très moderne et qui n'a pas muté, mais juste évolué.Un avion qui sort des usines aujourd'hui consomme entre 15 et 20% de moins qu'un appareil construit, il y a 20 ans. L'évolution est importante, mais il va falloir une réelle révolution...