Thomas Juin, réélu président de l'UAF

Je remercie les professionnels de l’exploitation aéroportuaire de m’avoir renouvelé leur confiance. Face à l’absence de vision économique d’un État, qui menace la compétitivité de nos aéroports et la pérennité de nos activités, il est impératif que nous puissions travailler collectivement pour trouver des solutions équilibrées qui soutiennent à la fois le développement durable de nos aéroports et les besoins économiques de nos territoires. Notre engagement envers l'innovation et la décarbonation reste plus fort que jamais

Aux côtés de Thomas JUIN, les personnalités suivantes ont été élues Vice-Présidents de l'Union : Fanny CHARLES, Directrice générale de la SEALAR, Julien COFFINIER, Président du directoire de l’aéroport de Marseille-Provence, Régis LACOTE, Directeur de l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle et Valérie VESQUE- JEANCARD, Directrice Vinci Airports France.Le reste du conseil d’administration a également été renouvelé : voir la liste des membres du conseil d’administration au verso.À la suite de son élection, Thomas JUIN, Président de l’UAF, a déclaré : «».