La CAT accueille trois nouveaux membres et compte se faire entendre

Un nouveau syndicat, le Groupement des Hôtelleries et des Restaurations, vient la rejoindre. Il résulte de la fusion du Groupement National des Indépendants, de la Restauration Commerciale et de la Restauration Concédée sur les autoroutes. C’est un poids supplémentaire pour le secteur hébergement-restauration avec 15 000 entreprises et 180 000 salariés, pourtant déjà bien représenté avec l’Umih et le Syndicat National des Chaînes. Le dossier fiscal les préoccupe particulièrement avec une annonce de hausse de taxe de séjour.



Troisième nouvel adhérent, et sans doute pas le dernier aux dires du président, l’Union Sport et Cycle qui fédère à la fois les industriels du sport, les salles de sport sous toutes leurs formes, les loueurs d’équipements et de matériels de mobilité douce. Le dossier des Jeux Olympiques est dans le collimateur ainsi que - d’une manière plus générale - tout l’itinérance touristique, nouveau mode de consommation des territoires.