Innovation touristique : Atout France lance un 2e appel à manifestation d'intérêt

soutenir des plateformes territoriales d’innovation qui vont pouvoir connecter les territoires, entreprises et filières touristiques aux start-up proposant des solutions répondant à leurs besoins

En recueillant les problématiques auxquelles sont confrontés les acteurs touristiques, les plateformes candidates devront être en mesure d’identifier des projets et de proposer des terrains d’expérimentation pour y tester des solutions proposées par les start-up"

Atout France a donné le coup d'envoi de la seconde vague de l’, sous l’égide d’ Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme.Le GIE entend, grâce à ce nouvel AMI, ", indique-t-il dans un communiqué.La démarche s’adresse àayant des expertises complémentaires et opérationnelles en matière d’appui à l’innovation, d’accompagnement d’entreprises innovantes, et de déploiement de solutions innovantes.Les lauréats de cet AMI pourront prétendre àsur une période de douze mois maximum pour la mise en œuvre de 5 projets d’expérimentation validés (soit 20 000€ maximum par projet).Les candidats peuvent déposer leur dossier de candidature sur la plateforme "Démarches Simplifiées" avant le 15 janvier 2024 (18h, heure de Paris).Pour toutes questions : experimentation-innovation@atout-france.fr