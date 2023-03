Atout France lance un appel à candidatures "Recherche de solutions innovantes"

Expérimentation N°1 – MICE

La liste suivante est encore susceptible d’évoluer avec la publication de nouveaux projets d’expérimentation proposés par les plateformes. Tout type d’innovation sera pris en considération dès lors qu’il apporte des réponses précises aux besoins territoriaux exprimés.Les modalités de candidature et précisions sur les expérimentations sont en pièces jointes, en fin d'article.Améliorer la transformation des leads (visiteurs et exposants) : une priorité pour les centres des congrès et parcs des expositions pour une mise en marché par les bureaux des congrès.Proposée par Solutions&Co, Région : Pays de la LoireSolution de rapatriement de vélos et des personnes au point de départ pour des voyages en itinérance en aller simple (one-way).Proposée par Solutions&Co, Région : Pays de la LoireModèle économique de l’intermodalité mutualisé entre plusieurs parties prenantes depuis une gare rurale.Proposée par le Slow Tourisme Lab, Région : Grand EstPlateforme de recrutement et d’intégration des travailleurs saisonniers.Proposée par la Communauté d'Agglomération Hérault Méditerranée, Région : OccitanieApplication pour renforcer l’expérience client des plaisanciers et des pratiquants de sports nautiques légers.Proposée par la Communauté d'Agglomération Hérault Méditerranée, Région : OccitanieSolution numérique pour valoriser l’œnotourisme du territoire et proposer des expériences clients uniques.Proposée par la Communauté d'Agglomération Hérault Méditerranée, Région : OccitanieOutil de fidélisation collectif, facilitateur de séjours et d'itinérance entre les sites majeurs du tourisme de mémoire.Proposée par le pôle TES / Normandie Tourism'UpRepenser les modes de déplacement individuels avec de nouvelles mobilités pouvant influencer les expériences des visiteurs et assurer un maillage entre sites touristiques et culturels à l'échelle de la destination.Proposée par le Comité Régional du Tourisme du Centre Val-de-LoireProposer une solution d'hébergement réservable à la nuitée, alternatif, durable et adapté à la clientèle cyclotouristique.Proposée par le Comité Régional du Tourisme du Centre Val-de-LoireProposer une information touristique actualisée et contextualisée aux plaisanciers du Canal latéral à la Loire.Proposée par le Comité Régional du Tourisme du Centre Val-de-LoireProposer une offre complémentaire à la restauration traditionnelle valorisant les produits locaux et répondant à la flexibilité des périodes et des horaires ainsi qu'à l'accès en autonomie des voyageurs en itinérance.Proposée par le Comité Régional du Tourisme du Centre Val-de-LoireRepenser la mobilité des derniers kilomètres pour améliorer l'expérience visiteurs.Proposée par le Comité Régional du Tourisme du Centre Val-de-Loire