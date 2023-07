Emeutes : "Ne rajoutons pas de problème aux problèmes"

« Ne rajoutons pas des problèmes aux problèmes, ni d’angoisse à l’angoisse

Nous avons tout pour faire en sorte que la saison soit aussi réussie que prévu ».



» a déclaré en substance Olivia Grégoire après sa réunion de travail à Bercy avec les représentants de la CAT, de l’Umih, du GHR, d’ADN Tourisme, de l’OTCP et d’Atout France.Certes les dégâts sont assez considérables pour des commerçants, artisans et professions du Tourisme dans plusieurs grandes villes, qu'ils soient matériels et psychologiques.Les assureurs ont estimé que les 5 800 sinistres jusque-là enregistrés couteront 280 millions d'euros, contre 204 millions en 2005, d'après nos confrères de Sud Ouest. Pour y remédier, en accord avec son ministre de tutelle Bruno Le Maire, Olivia Grégoire en charge des PME, du Commerce et du Tourismey reçoivent un accueil personnalisé et adapté à chaque situation individuelle.