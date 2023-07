Emeutes en France : retour à la normale pour l'activité touristique 🔑

« Des émeutes comme celles-là, ne sont pas propre à la France, cela peut arriver dans toute démocratie. Le fait que ça s’éteigne rapidement nous permettra de vite renouer avec une activité normale sur la période estivale »

« On ne peut pas déterminer aujourd’hui l’impact à moyen et long terme, mais je suis optimiste. Certes c’est un épisode tragique et regrettable, mais limité aux centres urbains et dans le temps. C’est le message que nous devons envoyer collectivement au monde entier »,

conséquences des violences urbaines pour la filière touristique

" Les images des émeutes nuisent surtout à l’attractivité de la destination France depuis l’étranger, nous restons prudents parce qu’à date, il n’y a pas lieu de s’inquiéter démesurément. Pour cette raison, nous avons mis en place hier, avec les régions de France, une instance de suivie des conséquences sur le secteur"

"Après les gilets jaunes et les contestations sociales, la diffusion de ces émeutes alimente une image négative de notre pays, de son hospitalité et de sa sécurité, et c’est bien ce sur quoi nous souhaitons travailler. A la veille de la coupe du monde de Rugby et des Jeux Olympiques, nous appelons les autorités publiques à se saisir sans tarder de la nécessité de réunir un comité interministériel du tourisme dédié aux grands évènements sportifs, dont l’image de la France serait l’un des volets, hélas ça n’a pas été fait depuis 3 ans."

Si le gouvernement a communiqué et aucun policier ou gendarme blessé, contre 994 interpellations le 1er juillet,, analyse Véronique Siegel.conclut-elle.Les élus de la Commission Tourisme de Régions de France et les dirigeants des entreprises d’ Alliance France Tourisme ont réagi en installant, en urgence, mardi 4 juillet 2023, un groupe de suivi «»., explique-t-on au sein de l'Alliance France Tourisme.C’est la raison pour laquelle les deux entités ont souhaité l’installation d’une structure d’échanges réguliers entre les grandes entreprises du secteur et les Régions.