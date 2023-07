Vive émotion des institutionnels et des professionnels du tourisme

La réalité de ces exactions localisées ne doit pas entacher l’image de la France, aux yeux des touristes français et internationaux.



A l’heure où notre pays s’apprête à accueillir la Coupe du Monde de Rugby à l’automne et les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024, il est important que tous les moyens soient mis en œuvre par l’État pour permettre le retour au calme et que nous puissions rassurer rapidement nos visiteurs. En effet, la France, ce ne sont pas ces images négatives qui circulent depuis quelques jours, mais bien cette terre d’hospitalité, de culture, de festivals et de loisirs qui constituent le socle de notre art de vivre.



Représentant 8 % du PIB national et 2 millions d’emplois non délocalisables, le tourisme est une activité essentielle pour notre pays, voire cruciale pour certains territoires. Les hommes et les femmes qui y contribuent ont à cœur de cultiver et promouvoir la curiosité, la découverte, la rencontre et l’échange, autant de valeurs qu’il est essentiel de défendre contre de tels accès de violence, aveugles et sans but.



C’est pourquoi, nous souhaitons conjointement réaffirmer le soutien d’ADN Tourisme et de la CAT à l’ensemble des entreprises et associations de tourisme durement éprouvées ainsi qu’à leurs équipes qui ont été particulièrement choquées par les événements de ces derniers jours.



Nous sommes pleinement mobilisés aux côtés de l’État, en particulier de Bruno le Maire et Olivia Grégoire, afin de répondre aux préoccupations des professionnels (report du PGE et des charges, indemnisation rapide par les assurances).



Nous sommes également aux cotés des élus locaux qui sont les premiers défenseurs sur le terrain des valeurs de la République afin que l’ensemble de la filière touristique puisse être en mesure d’exercer son activité durant la saison estivale dans les meilleures conditions.