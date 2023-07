Violences urbaines : pourquoi les choses ne changent pas dans notre pays ?

L’éducation, c’est la famille qui la donne ; l’instruction, c’est l’État qui la doit. Il serait bon de le rappeler aux familles.



Combien de collègues enseignants quittent le métier, dégoutés par l’absence de considération, le manque de sens de ce qu’ils font, le dénigrement quotidien par de nombreuses familles qui pensent leurs enfants sont des HPI voire des génies incompris ?



L’éducation et l’instruction, c’est donner les bases aux enfants. L’éducation, c’est sans doute expliquer que brûler les voitures de ses voisins ne constitue pas un projet de vie et ni une revendication de sa propre identité ?



L’éducation, c’est rappeler certes les droits de chacune et chacun, c’est aussi rappeler les devoirs individuels et collectifs. C’est aussi rappeler des valeurs essentielles : l’engagement, la persévérance, la volonté.



L’abandon d’études comme de métier au premier vent contraire témoigne de cette absence de repères. Comment peut-on se bâtir dans une suite d’échecs, de manque de respect de soi-même ou de ruptures fréquentes d’un lien social, pourtant base essentielle de toute vie en société ?



La République avait pour mission d’accompagner de donner l’éducation pour accompagner les élévations sociales. Après des décennies de programmes théorisés par des pédagogues prisonniers de leurs propres savoirs, l’école donne l’impression de n’être plus cette école de la citoyenneté.



Les valeurs de la République semblent atteintes et souvent abstraites pour beaucoup. Les médias ont mis récemment une lumière particulière sur l’usage du Fonds Marianne.



Qui peut parler d’exemplarité républicaine aujourd’hui et montrer la voie à une jeunesse qui vit dans l’instantanéité et ne se projette guère plus dans un modèle d’ascension sociale ?



La confusion entre éducation et instruction n’est pas nouvelle. C’est 1932 avec Édouard Herriot que « l’instruction publique » devient « l’éducation nationale ». Cette confusion oppose d’un côté, les tenants d’un modèle visant à former l’enfant dans sa totalité au sein de l’école et, de l’autre, ceux qui, tel Condorcet, « estiment que l’éducation revient à la famille quand le rôle de l’école doit se limiter à l’instruction ».



Quel doit être le rôle de l’instruction ? On pourrait citer Condorcet. « La vocation de l’École est d’élever les enfants, de les mettre debout, de former des femmes et des hommes libres par la transmission de savoir, c’est-à-dire des citoyens éclairés, dans la mesure où, même avec la constitution la plus libre, un peuple ignorant est esclave. »



L’instruction, c’est acquérir des connaissances et des savoirs, mais aussi former la raison et le raisonnement, accepter de se défaire de certaines illusions, d’erreurs et de préjugés.



Ouvrir des portes et s’autoriser l’impensable. L’instruction doit parfois se substituer à l’absence d’éducation, c’est-à-dire expliquer les règles du vivre-ensemble, le respect des autres et l’existence d’autrui existe et que nous ne sommes pas le centre du monde. L’instruction doit donc permettre de s’ouvrir au monde et à l’altérité.