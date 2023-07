Le tourisme : qu’en pensent vraiment les Français ?

Le tourisme est bien souvent le premier employeur dans certains territoires et la première source de revenu.



Cette étude démontre bien qu’il a un impact économique positif pour la France. Cependant, tout le monde ne partage pas ce constat.



C’est bien pour cela que travaillons au quotidien avec les acteurs du tourisme pour améliorer l’acceptabilité du tourisme dans les zones qui connaissent des pics de fréquentation mais aussi pour accélérer la transformation du tourisme français vers un système plus vertueux, plus respectueux de la biodiversité mais aussi du cadre de vie des riverains. »

Les résultats de cette étude inédite en France, confirment une perception majoritaire des impacts positifs économiques, culturels et sociétaux du tourisme.



Ces résultats sont également une invitation à agir plus rapidement et plus fortement sur les impacts négatifs du tourisme, en intégrant davantage les résidents dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques touristiques au niveau national et dans les territoires

Enquête TravelSat Resident -sentiment Index- TCI Research réalisée via access panel en ligne du 14 au 22 décembre 2022 sur un échantillon de 2071 Français de 18 ans et plus, résidant en France dans différentes régions.

sont plus fortes sur le littoral : difficultés de stationnement, circulation, foule, bruit, augmentation des prix de l'immobilier…, c'est aussi la foule, les nuisances sonores et les prix de l'immobilier qui sont mentionnés.