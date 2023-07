Plus nombreux soit ! Mais, il convient d’examiner un autre paramètre : celui de l’évolution des classes moyennes. Laquelle, grâce au boom industriel s’est accélérée dans le monde occidental durant les Trente Glorieuses, et a permis à un segment de la société entrée dans la vie active, d’accéder aux biens de consommation que la modernité lui proposait : machines à laver, télévision, voiture comme la petite 4CV pour partir en vacances.



Mais, alors que dans les années soixante dans notre pays, les classes populaires constituaient les ¾ de la population et les classes moyennes en constituaient 20%, aujourd’hui, on les estime à 50% auxquelles s’ajoutent deux nouveaux segments : les classes moyennes aisées (20%) et les riches (10%). (Leur niveau de vie étant compris entre 16 680 et 30 820 euros par an).



Aux USA, autre exemple, la classe moyenne aux revenus moyens est passée à 50% d'individus mais avec un taux plus important de « riches ».



En Chine surtout, la classe moyenne est passée de 40 millions en 1960 à 700 millions en 2018. Et l’on en connaît les conséquences sur le tourisme puisque dés lors que le pays s’est ouvert, les Chinois se sont rués sur des destinations internationales et sur un tourisme national !



En Inde, la classe moyenne devrait compter environ 50% des foyers et continuer de progresser rapidement.



En Afrique, tirée par les pays du Maghreb, le Nigeria, l’Afrique du sud, Sénégal, Côte d’Ivoire… L’OCDE estime en 2030 à 107 millions d’individus la classe moyenne, alors que d’autres prévisions font état de 522 millions en 2030 et plus d’un milliard en 2060 ! Une époque où la population africaine aura plus que doublé puisque, estimée à 1.4 milliard aujourd’hui, elle devrait atteindre en 2050 les 2 milliards !



En fait, par un effet mécanique, dés que la classe moyenne augmente, les taux de départ en vacances augmentent de quelques pourcents. Tout simplement, parce que les déplacements sont entrés dans les habitudes de consommation de nos contemporains. Lesquels, on l’aura compris sont et seront de plus en plus nombreux.



On peut donc parfaitement imaginer que dès 2030, sauf accident, le nombre de touristes nationaux et internationaux continuera d’augmenter et le surtourisme avec, si des mesures très énergiques et globales prenant en compte ces paramètres, ne sont pas réfléchies et adoptées.



Espérons également que d’ici là, le ciel ne sera pas tombé sur la tête de l’humanité et que celle-ci aura encore envie de se développer…