Défaillances agences : "De nombreux petits acteurs à la peine" 🔑

Tout d'abord, nous avons des consommateurs qui, déjà, doivent faire beaucoup d'efforts et arbitrent très sévèrement leurs dépenses de loisirs d'une façon générale, et donc de voyages.



Cette tendance touche tous les métiers du tourisme d'une façon assez large. Cette situation n'a pas vocation à s'inverser tant que les signaux de retour à meilleure fortune seront visibles.



Parmi ces signaux positifs, il y aurait la baisse de l'inflation suffisamment sensible pour que nous soyons certains de la trajectoire.



Aujourd'hui, ce que nous savons, c'est que même si nous pouvons imaginer un retour à un taux d'inflation de 2%, ce ne sera pas avant 2025. Il faudra encore attendre jusque-là.



Et ensuite, il faut que ce signal s'accompagne évidemment pour le consommateur d'une lecture précise de la baisse des prix et ou, au pire, du maintien des prix sur les produits qui lui sont indispensables (notamment les produits alimentaires).



Si nous arrivons à cette situation - c'est attendu pour le printemps - nous aurons une capacité à retrouver de la confiance, de la motivation, de la dynamique qui peut permettre de désépargner à la faveur des activités de loisirs.



L'été est une période dont on a du mal à se passer. Globalement, les consommateurs ne vont pas accepter de ne pas s'accorder du temps de loisir, ce qui profite notamment aux activités de tourisme.

La question de l'international est en effet l'autre point handicapant, après celui du pouvoir d'achat.



Nous avons une situation qui est trop compliquée pour permettre de " se lâcher " sur des distances lointaines. Nous pouvons toujours souhaiter évidemment aller voir "le soleil" ailleurs, mais avec des conflits qui sont trop nombreux sur cette planète, avec des risques d'attentats qui sont toujours très importants, des élections un peu partout dont nous ne savons pas trop ce qu'elles nous permettront d'avoir en termes de signal local... il faut aussi être prudent.



Tout ceci pourrait porter davantage l'activité touristique domestique française. Nous pouvons nous demander si cela va profiter aux agences...



Aujourd'hui les relations business sont moins intermédiées. Le Covid a aussi accéléré la désintermédiation de certains acteurs. Ils ont accéléré sur leur digitalisation.



L'activité va redémarrer mais cela se fera-t-il au bénéfice des agences ? Ce n'est pas certain. C'est un point d'attention.



Il va falloir que ces acteurs - comme dans les autres métiers - soient particulièrement innovants sur l'offre et attractifs pour permettre de reconquérir les particuliers qui peuvent par ailleurs être déçus lorsqu'ils sont passés un temps direct...



Il y a aussi besoin de jouer la carte du tiers de confiance, garant de produits et de valeurs pour permettre de reconquérir le portefeuille des clients. Par ailleurs, nous devons aussi assez légitimement considérer que le secteur n'est pas encore au bout de sa concentration. Il y a des rapprochements qui sont nécessaires.



C'est vrai aussi dans d'autres métiers : dans la communication, par exemple. Ce n'est pas propre à ce secteur. Nous sommes sur des modèles économiques qui n'ont pas encore été tous suffisamment transformés.