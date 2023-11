En redressement judiciaire, quel avenir pour TourisTra ?

L'entreprise est sortie de cette période avec un plan de continuation, tout à fait réaliste et crédible.Derrière nous avons été frappés de plein fouet par la pandémie. Nos activités ont été totalement stoppées. Nous avons bénéficié d'un certain nombre d'aides de l'Etat, mais qui n'étaient pas suffisantes pour offrir un bol d'air à notre trésoreries.Quand on sollicite un redressement judiciaire, c'est forcément pour trouver une solution.Après le Tribunal de Commerce aurait très bien pu prononcer immédiatement la liquidation judiciaire, s'il pensait qu'il n'y avait aucune solution.Je ne peux pas préjuger de l'issue de la procédure. Quand ils auront bâti les éléments de la restructuration et négocié les dettes avec les créanciers, alors je pense que nous ressortirons avec un plan de continuation.Les créanciers n'ont pas trop le choix, d'accepter les étalements qui leur seront proposés, sinon cela pourrait passer par la liquidation, une situation où ils risqueraient de tout perdre.