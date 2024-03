Reprise TourisTra : "Rouvrir les villages est notre priorité"

Pendant toute la période du redressement judicaire , les directeurs et directrices de ces établissements n'ont pas pu passer de contrat d'achats, ni conclure de contrats de travail.Tout le travail qui se fait habituellement l'hiver, pendant la fermeture - travaux d'hivernage, vérification de la sécurité incendie, préparation des établissements... - rien n'a pu être fait.Nous avons donc entre 3 et 4 semaines pour effectuer ce que nous réalisons habituellement en 4 mois. Nous entrons dans une véritable course contre la montre. Le premier établissement à ouvrir est celui de Balaruc-les-Bains. Il attend les clients pour le 31 mars 2024. D'autres ouvriront dès la première quinzaine d'avril.Les 4 opérateurs du consortium sont donc mobilisés aux côtés des directeurs et directrices pour être en capacité d'ouvrir. Un soutien très fort est apporté aux problématiques d'approvisionnement et aux ressources humaines.Nous venons de signer les premiers contrats Miléade pour les villages vacances qui vont ouvrir. Et puis nous sommes en train de préparer les fiches de paie pour la fin mars pour les salariés TourisTra qui nous ont rejoints.Jusqu'au 11 mars les salaires sont pris en charge par la procédure collective. A partir du 12 mars, c'est à nous, les opérateurs de payer le solde. Cela représente énormément de travail.