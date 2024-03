Liquidation TourisTra : quid des dossiers clients ?

"La reprise a bien eu lieu, je ne sais pas encore les éventuelles conséquences pour l’APST. Mais c’est un dossier pour lequel nous avons des garanties".

"L’immatriculation Atout France, et donc la garantie financière, est obligatoire pour toute personne qui vend des forfaits touristiques ou des services de voyages qu’elle ne produit pas elle-même (sauf transport sec)*.



L’activité d’un exploitant de villages vacances peut donc entrer dans ce champ d'application et certaines ventes peuvent être couvertes par la garantie financière en cas de défaillance ; en fonction de ce qui est vendu aux voyageurs.



Par conséquent, pour déterminer si l’APST offrira sa protection financière aux voyageurs concernés par la fermeture de certains villages vacances non repris, il faut d’abord vérifier si Touristra leur a vendu des forfaits touristiques ou de services de voyages non autoproduits, (ou si, à l’inverse, la vente ne concerne que des services de voyage autoproduits).



A titre d’exemple, lorsque Touristra propose un pack ski, celui-ci comprend les nuitées, le forfait remontées mécaniques et le support carte de ski. Il s’agit donc d’un forfait touristique et le client final est couvert par la garantie financière.

Parallèlement, les repreneurs ont préparé un message téléphonique sur la ligne de TourisTra afin d'informer les clients qui chercheraient à contacter l'opérateur.Pour les autres destinations Touristra Vacances, les reprises sont en cours et seront annoncées prochainement.. L'audience au Tribunal de Commerce est prévue le 25 mars 2024 pour désigner le ou les repreneurs.. Pour les clients, qui auraient versé des acomptes pour des séjours à venir dans cet établissement, l'APST (Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme) pourrait-elle prendre en charge les clients ?Pour rappel, Touristra était un opérateur immatriculé au registre d'Atout France, ayant souscrit une garantie financière auprès de l'APST. Emmanuel Toromanof , secrétaire général de l'Association nous indiqueComme le rappelle Chloé Rezlan , avocate associée chez Adeona :(Articles L.211-1 et L.211-18 du Code du tourisme)