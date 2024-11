Miléade : 600 postes à pourvoir pour la saison hiver 2024

Miléades propose des postes nourris et logés pour les collaborateurs saisonniers, l’accès aux infrastructures (piscine, bain à remous, hammam, terrain de sports…) des formations, une mutuelle prise en charge à 60% ou encore un 13ème mois pour les collaborateurs ayant plus d’un an d’ancienneté.Une prime d’ancienneté est également prévue après 3 ans de présence.Le spécialiste des hôtels clubs permet aussi aux collaborateurs de postuler sur d'autres établissements et propose de la promotion interne.du rapprochement entre Cap’vacances et Vacanciel. Avec 31 Villages Clubs et Hôtels, l'entreprise emploie 1 450 collaborateurs en pleine saison (800 équivalents temps plein).