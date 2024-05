Miléade affiche un résultat net de 3,3 M€ en 2023

Nous avons finalement une histoire très récente. Avec le Covid et la fusion, notre première année d'exploitation complète a été réalisée en 2022. Elle s'est terminée seulement il y a un peu plus d'un an

Miléade, né de la fusion en 2020 de Vacanciel et Cap Vacances, affiche désormais ses ambitions.", a rappelé Julien Faucher, le président de Miléade à l'occasion d'une conférence de presse, le 30 avril 2024.Fusion, gestion de la pandémie et retour de l'activité... le Groupe a, dans le même temps, poursuiviQuatre établissements ont ainsi été rénovés :Six espaces bien-être ont été reliftés ou ajoutés sur Les Issambres Val d’Esquières, Carqueiranne, Mur de Bretagne, Le Touquet, Port Barcarès et Carry le Rouet.