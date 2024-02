Miléade recrute 1000 postes en CDD pour l’été 2024

Cadre de travail : les collaborateurs évoluent au sein des plus belles destinations touristiques françaises.

Logement et restauration inclus : les saisonniers bénéficient de postes nourris et logés.

Accès aux infrastructures : accès aux installations telles que piscine, bain à remous, hammam et terrains de sports.

Formations continues : des opportunités de développement professionnel tout au long de la carrière chez le groupe.

Promotion interne : de nombreux responsables et directeurs ont commencé leur parcours en tant qu'employés saisonniers.

Mobilité : possibilité d'enchaîner les saisons dans différents établissements.

Avantages financiers : 13ème mois, prime d'ancienneté, mutuelle prise en charge à 60%.

Participation aux bénéfices : les collaborateurs bénéficient des bénéfices de l'entreprise sous forme de primes, sans distribution de dividendes aux actionnaires.

Engagement RSE : possibilité de s'impliquer dans la Responsabilité Sociétale de l'Entreprise.

J'ai intégré Miléade en hiver 2021 en tant que seconde de salle au Village Club de La Plagne. Je suis ensuite passée responsable de salle à Roquebrune-sur-Argens. Ce métier me plaît beaucoup car je suis une personne sociable et c’est le contact avec les gens en vacances qui me plaît le plus.

Afin d'attirer les candidats, le groupe Miléade présente lesofferts au saisonniers qui les rejoindront :, Responsable de salle à Roquebrune-sur-Argens, partage son expérience : "Pour, les candidats peuvent se rendre sur le site recrutement.mileade.com