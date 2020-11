Miléade : la nouvelle marque de villages-clubs dans les startings-blocks pour cet hiver

Désormais tous les regards sont tournées vers la fin d'année et 2021 : "Le contexte et les règles sanitaires s'imposent à nous. Il faut être lucide, il y aura des impacts significatifs cet hiver et sur le printemps, il ne faut pas exclure qu'il y aura des fermetures administratives.



Pour les vacances de Noël je reste prudent mais il y a des scénarios qui permettent de faire notre métier avec un certain nombre de règles. Et ces protocoles peuvent être renforcés pour que nous puissions vivre avec le virus" affirme le président de Miléade.



Car ce dernier en est convaincu : si les feux sont au vert, la clientèle répondra présent. "Nous avons pu le constater cet été avec une activité équivalente à 2019 ! Pour les périodes de vacances scolaires, si le contexte sanitaire le permet, nous n'avons aucun doute sur la présence des clientèles familiales. Si elles ont le droit de partir elles partiront" insiste-t-il. L'incertitude réside plutôt du coté de la clientèle sénior : "Je pense qu'ils reprendront leurs habitudes de voyage avec l'arrivée d'un vaccin".



En attendant, les réservations 2021 ont pris du retard. Pour contrer cet attentisme, les conditions d'annulations ont été assouplies pour les ventes de premières minutes. Et les équipes planchent encore sur ce sujet afin de susciter la demande et maintenir les flux de réservations.



Compte tenu de cette année si particulière, Julien Faucher estime que la perte de chiffre d'affaires sera de 35% pour l'exercice 2019 - 2020. Une perte de chiffre d'affaires qui sera aussi inévitable en 2021, selon lui.



En attendant, les prochaines annonces gouvernementales, Miléade garde un objectif précis : pouvoir accueillir ses premiers clients sous de nouvelles couleurs dès le 19 décembre ! Le rendez-vous est pris.