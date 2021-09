Miléade : 500 postes à pourvoir pour la saison hiver 2021 - 2022

Les hôtels et villages clubs ont lancé leur campagne de recrutement pour la saison hiver 2021 - 2022.



Miléade ne déroge pas à la règle. 500 postes au total sont à pourvoir dans différents secteurs d'activité : réception, restauration, entretien, salle, bar, animation et bien-être dans ses Villages Clubs et Hôtels en France pour la saison hivernale 2021-2022.



Ces recrutements concernent 11 de ses 34 établissements.



Dès le mois de décembre, les sites concernés sont à la montagne : Chapelle-des-Bois, Courchevel, La Plagne, les Deux-Alpes, Morzine, Pralognan, Tignes, Val-Cenis et Valmorel-Doucy et sur la Côte d'Azur : Fréjus et Menton.



À partir de février, les recrutements concerneront Carqueiranne, Roquebrune-sur-Argens et les Issambres Val d'Esquières sur la Côte Varoise.