UNAT (Cécile Cottereau) : "Pour investir, nous avons besoin d'être épaulés" 🔑

Nous pouvons saluer le fait que plus de Français pourront partir en vacances, dans le cadre de ces programmes, mais là où vous avez raison, c'est que le tourisme social et solidaire ne se résume pas à la seule première dimension (social, ndlr).



Le but est de faire partir tout le monde, pas seulement les plus précaires et les plus en difficultés.



Le champ est bien plus large.



Après si ces annonces sont à saluer, les montants et le nombre de personnes concernées sont en deçà des enjeux, de ce que nous pourrions attendre d'une politique de soutien à l'aide de départ en vacances pour tous.

Je ne parlerais pas d'abandon, mais il serait bien de remobiliser les acteurs historiques de l'aide aux départs en vacances, comme les collectivités locales, l'Etat ou encore les CSE. Il faut redonner un nouvel élan.



Il y a un enjeu de rayonnement du tourisme social et solidaire. Avec ADN Tourisme et l'UNAT Bretagne, nous avons sorti une étude. Il en ressort des choses intéressantes, comme des aspirations à des vacances plus responsables et de proximité.



C'est un secteur qui a des difficultés, mais aussi plein de raison de se projeter dans l'avenir. Nous avons besoin d'être épaulés par les pouvoirs publics.

Exactement, il y a un enjeu de fond pour que des outils spécifiques d'aides soient mis en place dans ce secteur, afin qu'ils puissent faire les transitions nécessaires pour l'écologie, les normes et la décarbonation.



Comme par définition, le secteur est à but non lucratif, il n'y a pas d'actionnaires, ni de capitalisation possible pour investir, donc pour investir, nous avons besoin d'être épaulés.