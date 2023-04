Tourisme social : Olivia Grégoire verse 3,4 M€ de plus à l'ANCV

Tout le monde a le droit de pouvoir partir en vacances, quelle que soit sa situation, quels que soient ses moyens et quel que soit son âge. Il y a le droit au travail mais aussi le droit au repos.



C’est le rôle de l’État, en lien avec les associations et les opérateurs comme l’ANCV, d’accompagner nos compatriotes les plus vulnérables et les plus modestes pour partir en vacances

Un second million d'euros sera consacré au financement de la partie de l'État en faveur des Colos Apprenantes, initiées par le ministère de l'Éducation Nationale. 2 500 enfants en bénéficient déjà et l'aide spécifique supplémentaire devrait doubler de nombre en faveur des enfants des salariés ou des chefs d'entreprise exerçant au sein de quartiers défavorisés. Les familles n'auront plus qu'un reste à charge de 50 €.Le troisième dispositif touche la prolongation de l'expérimentation de l'aide au départ en vacances des résidents des régions et départements d'outre-mer, prévue par le plan Destination France. L'enveloppe globale du programme est de 1,5 million d'euros pour un départ de 10 000 bénéficiaires. En 2022, ce sont 9 200 bénéficiaires qui ont pu partir en vacances grâce à cette mesure.Olivia Grégoire insiste : «».Les dispositifs sont plus précisément décrits et accessibles via le site de l' ANCV.