L'ANCV, nouveau partenaire de "Fais des Voyages.TV

Outre une grille axée en majeure partie sur le divertissement (reportages, tests, documentaires, …) incluant nombre d'émissions dédiées (grands voyageurs, destinations inédites…), les questions pratiques et consuméristes (litiges, garanties…), seront aussi au cœur des programmes et incarnées par des journalistes et des experts du secteur.disponible via tous les opérateurs traditionnels, mais aussi via Internet et en version VOD.L’objectif affiché est d’atteindreLe 1er Groupe français de médias thématiques et de presse magazine édite 83 titres média et touche chaque mois 37 millions de français .Reworld Media opère également plusieurs chaînes de télévisions et plateformes VOD/SVOD/FAST TV à succès telles Top Santé TV, Marmiton TV, Sport en France... cette dernière éditée pour le compte du CNOSF, rassemble près de 500,000 téléspectateurs quotidiens en cumulé (source Médiamétrie).