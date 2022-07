Chèque-Vacances : Alpigreen permet de payer avec... son téléphone !

" Compatible avec les TPE Ingenico, l'application offre la possibilité de régler ses vacances comme avec un Chèque-Vacances papier… mais avec un QR code à scanner avec son téléphone, sur le terminal de paiement du commerçant, " précise le communiqué.



Il est aussi possible, sans sortir d'Alpigreen Chèque-Vacances Connect de régler le solde avec sa propre carte bancaire.



Pour les entreprises faisants bénéficier leurs salariés de cet avantage social, la solution permet de réduire toutes les tâches de gestion, saisie, distribution et expédition par les équipes RH.



" Ses Chèques-Vacances étant accessibles en permanence et directement sur son téléphone, le vacancier n’a plus à les chercher dans toutes ses poches, découper un à un les tickets… Les commerçants apprécient ce gain de temps en caisse, qui leur permet de consacrer du temps plus qualitatif à leurs clients sur le conseil ou des informations relatives à leur séjour, par exemple, " précise Guillaume Pellé, le chef de projets marketing de JB Concept.



De plus pour les acteurs du tourisme, Apligreen offre un reporting en temps réel via des tableaux de bord, mais aussi de garantir des annulations, des remboursements et des transferts des fonds beaucoup plus rapides (5 jours contre 30 en moyenne avec la version papier), ou encore des visualisations et exports de transactions passées.