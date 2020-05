Vers la fin du monopole de l’ANCV sur le titre Chèque-Vacances ? Les syndicats disent non au secrétaire d'Etat

Sauf que l'agence ne rétribue aucun actionnaire, et l'argent généré est utilisé afin de mener à bien sa transitionnumérique et au financement des programmes d’action sociale consacrés aux plus

modestes.



" En aucune manière, une suppression du monopole ne permettrait d’aller plus loin que ce qui existe.

En revanche, elle viendrait couper net le lien essentiel entre Chèque-Vacances et mission sociale.



Ce ne serait pas une bonne nouvelle non plus pour les acteurs du tourisme, car les émetteurs concurrents pratiquent des taux de commission bien plus onéreux que l’ANCV.



Alors que nous ne sommes même pas sortis d’une crise sans précédent, que les services ou les

établissements publics ont montré à quel point ils sont précieux, le gouvernement trouve judicieux

de s’attaquer à un fleuron des politiques publiques et sociales en matière de tourisme ? " interroge, el communiqué signé par différents syndicats.