Reworld Media & TourMaG.com lancent “Fais des Voyages.TV” !

“La Chaîne, Fais des Voyages TV (FDV.TV, va enfin permettre au grand public de rencontrer les professionnels du tourisme de tous les secteurs, d’évoquer leur diversité, de parler de leur positionnement, de leurs produits, mais aussi de souligner le rôle crucial du facteur humain.



Je souhaite construire la programmation de cette chaîne avec l’ensemble des acteurs qu’ils soient des institutionnels, des industriels ou des PME.



Je veux leur donner la parole aussi souvent que possible et valoriser le rôle essentiel des agents de voyages, une des missions de la chaîne.



J’aimerais que cette chaîne diffuse aussi les produits, leurs prix et les promotions détaillées avec des dates de lancement de départ précises.



Depuis vingt ans, je constate que le grand public a une connaissance extrêmement limitée de notre industrie. Je me suis donné pour mission de faire mieux connaître notre secteur et nos métiers auprès des particuliers.



La profession mérite mieux que la « minute voyage » des grandes chaînes qu’elle ne mobilise que lors des crises, des scandales ou des fait-divers.



Cela fait un moment qu'avec mon père, Jean Da Luz, nous réfléchissons à tout cela, Nous avons enfin trouvé le bon partenaire avec Reworld Média qui a la capacité d’assurer des audiences importantes dès le lancement de “Fais des Voyages.TV.”



Notre concept plaît et nous avons d’ores et déjà signé un très gros partenariat avec Very Chic, une marque du groupe Accor, qui s’engage à fond à nos côtés.

Ce voyagiste en ligne sera associé au dispositif de promotion prévu dans le cadre du lancement chez toutes les marques Reworld Média.



Nous avons également de nombreux engagements de principe qui vont être validés d’ici la fin de l’année. Il nous en faut encore quelques-uns pour boucler le budget et mener ce projet à bien.



Nous croyons dur comme fer à ce concept et j'en veux pour preuve l’accueil enthousiaste de la profession. Nous avons, ensemble, les moyens de changer l’image de notre secteur et de nos métiers.

Il nous reste 4 mois pour enfin réaliser ce rêve !



