Chèques-cadeaux : offrez des abonnements pour Noël et Nouvel An... free of charges !

Beaucoup de salariés dans vos entreprises aimeraient accéder aux contenus payants de TourMaG.com : articles, études, ebooks...



Quand l’un d’entre eux les intéresse, ils doivent déployer mille astuces, contacter des collègues et donc perdre du temps pour les obtenir.



Tout en sachant que du point de vue légal on est limite border-line...



Alors, j’ai un scoop pour vous : offrez-leur un abonnement chèque cadeau à leur portail préféré !



Le plafond par salarié peut grimper jusqu’à 250 euros maximum (et même au-delà), c’est défiscalisable et vous soutenez votre presse pro (qui en a grand besoin) par la même occasion.



Trois en un… Top, non ?



Que disent les textes ? Que “l’entreprise peut être exonérée du paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale sur ces avantages offerts à vos salariés.”



Le gouvernement a décidé de relever le plafond qui permet à l'entreprise d'être exonérée de cotisations sociales, pour les chèques-cadeaux qui seront remis aux salariés pour les fêtes de fin d’année 2021 (le plafond passe de 170,40 € à 250 €).