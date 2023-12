Festival des Lanternes : Montauban met sa tenue de Noël

Brigitte Barèges, Maire de la Ville de Montauban et Présidente du Grand Montauban et Patrice Gausserand, Président de MAG Conseils, Producteur de l’événement ont souhaité offrir une nouvelle version du festival, "plus immersive et magique que jamais" . Les couleurs jaune et rouge symboles des éditions précédentes laissent la place au rose et bleu d’Avatar.



Mapping, hologrammes géants, dalles musicales, projections, images époustouflantes, tableaux lumineux interactifs... Ce nouveau Festival des Lanternes " promet aux petits et grands un voyage extraordinaire à la découverte du jardin fantastique. Un rêve éveillé où la frontière entre tradition ancestrale et technologie devient floue " nous indique un communiqué de presse.