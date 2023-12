France : les produits festifs boostent l’hiver ! 🔑

une valeur sûre, lance début novembre 80% des voyages sont remplis » « Les voyages en autocars avant Noël et pour le Nouvel An représentent 10 à 15% de notre offre, c’est conséquent sur un seul mois. Dans notre zone géographique, c’est, lance Michelle Kunegel , présidente de LK TOURS. Chaque année notre brochure sort en septembre et»

« Les grands classiques tels que les marchés de Noël ou le carnaval de Nice fonctionnent extrêmement bien. Ce sont des indémodables qui connaissent un taux de remplissage excellent. Les formats de 3 ou 4 jours offrent un budget accessible »

« Nous avons la chance d’avoir des clients qui peuvent partir deux fois par an. Dans 90% des cas, le second voyage se fait entre décembre et janvier sur un marché de Noël, un réveillon ou un carnaval. Je ne mesure pas en part de marché la valeur de ces séjours mais en termes de fidélisation des clients.

« Les produits de fin d’année marchent bien, cette année encore mieux qu’en 2022. Ce sont des produits intéressants sur cette période qui connaît moins de diversité , bien qu’ils restent des produits courts de 2 à 4 jours »

« Tout tour-opérateur qui se respecte doit avoir des propositions pour couvrir les différents événements de décembre ! »,

Produits phares de la période hivernale, les marchés de Noël, Fêtes des lumières et autres réveillons font tourner les carnets de commande des réceptifs et autocaristes Français.Basé à Colmar, en Alsace, l’autocariste LK Tours, profite de ce marché de niche., complète-t-elle., analyse Benjamin Beaudet , directeur général du Groupe Bertolami, implanté dans la Drôme.Si les volumes de ventes ne sont pas importants, pour le chef d’entreprise le rendez-vous reste là encore incontournable.Chez Solotour, partenaire privilégié des autocaristes et agences de voyages pour l’organisation de voyages en groupe, décembre équivaut à une cinquantaine de groupes., note Jean-François Guieu , directeur général et co-gérant de Solotour.Et ce n’est pas le directeur de production de Verdié Voyages qui dira le contraire :confirme Martin Benoist, de Verdié Voyages, pour qui décembre représente 5% des ventes.