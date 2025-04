Yves Verdié : "Le rôle de l'agent de voyages, c'est de créer des émotions"

Selon une récente étude, Rodez est la



Je ne vais pas tous les énumérer parce que ce serait trop long. Nous n'avons pas nécessairement des ressources humaines locales. Nous essayons de séduire les personnes à venir s'installer en Aveyron. C'est un lieu où il fait très bon vivre. Etre à Rodez, c'est déjà une démarche RSE. Nous sommes à la campagne, baignés par la chlorophylle (rires) !Selon une récente étude, Rodez est la 5e ville où il fait le plus bon vivre en France. C'est vrai que c'est un peu un challenge d'être installés à Rodez, mais il y a aussi de nombreux avantages.

Tous ces métiers sont animés par les mêmes valeurs et sont concernés par nos 3 piliers RSE. Tous ont leurs spécificités, mais globalement nous avons beaucoup de synergies entre les marques.

En sortie de Covid, cette activité a connu un redémarrage difficile.



2025 est l'année où vraiment l'activité redémarre très bien. En revanche, les voyages individuels pour les jeunes sont un peu plus sensibles, notamment à cause de certaines restrictions de la part de gros organismes qui subventionnaient les voyages des jeunes, en particulier d'importants CSE qui avaient des aides. Cela a forcément un impact.



Malgré tout, il y aura toujours des jeunes qui voudront aller voir ailleurs pour comprendre le monde et le pacifier.

Le réseau d'agences Verdié Voyages compte une quarantaine d'agences. Ces points de vente distribuent nos produits "maison" puisque nous sommes distribués uniquement par notre propre réseau. Nous avons en effet des velléités de nous développer. Cela nous intéresse d'étendre notre périmètre.

Nous sommes intéressés par un développement en région Rhône-Alpes, mais aussi dans l'est de la France et la Côte d'Azur, sans oublier le littoral Atlantique.

C'est un peu, disons... ma danseuse. J'arrive un peu en fin de carrière. J'ai vu pas mal de choses et j'aime beaucoup l'hôtellerie, la nature, le cheval... et tout cela je voudrais en faire un projet tourné vers le tourisme écoresponsable. Cela pourrait paraître un peu prétentieux, mais c'est vraiment un projet personnel que je voudrais réaliser.



Nous avions un projet en tête, mais il a été stoppé et nous avons un autre sur les rails...

Non ce n'est pas le cours de l'histoire, semble-t-il. Il fut un temps où les compagnies aériennes s'affichaient comme des partenaires.



Aujourd'hui nous ne sommes pas alignés sur des intérêts communs et c'est un peu regrettable. Les compagnies ne respectent pas leurs obligations réglementaires, elles n'ont plus de services dans les aéroports quand il y a des retards ou des vols annulés.



Je trouve cela dommage parce que si nous devons nous substituer à elles, il faudrait au moins qu'il y ait une reconnaissance et davantage de partenariat. C'est un vrai appel et c'est un combat ou axe d'amélioration que nous devons mener. Si on est partenaires, il faut qu'on le ressente dans les faits.

Depuis l'interview, Verdié Voyages a repris 5 nouvelles agences à Biarritz, Bordeaux, Lyon Terreaux, Saint-Chamond et Saint-Etienne dans le cadre de la faillite d'Univairmer.