"Césars du Voyage Responsable" : Christian Orofino, responsable communication et partenariats

L’événement aura lieu en octobre 2022

Christian Orofino, spécialiste des questions d’environnement et de la communication des “Palmes du Tourisme durable”, a été nommé Responsable communication et partenariats dans le cadre du lancement des “Césars du Voyage Responsable”. L’Association de TourMaG.com et Petit Futé.com, les deux leaders de la presse touristique B2B et B2C va donner naissance en 2022 au lancement d’un événement sans précédent : "Les Césars du Voyage Responsable".

Rédigé par Jean DA LUZ le Jeudi 20 Janvier 2022

Lu 190 fois