Césars du Voyage Responsable : dernière ligne droite pour les inscriptions !

Au-delà des bénéfices professionnels (la plateforme permettant des échanges confidentiels entre pros), les Césars du Voyage Responsable permettent aussi aux candidats d’accéder au grand public grâce au partenariat avec Le Petit Futé.



Ainsi, dès l’inscription tous les candidats bénéficient d'un coup de projecteur sur les sites de TourMaG.com et du Petit Futé par le biais du média Voyage Responsable.



Ensuite, via la plateforme : les candidats pourront inciter leurs clients et partenaires à s’inscrire et à voter, permettant ainsi de donner une plus grande visibilité au voyage responsable, mais aussi de communiquer sur leur démarche.



Enfin, pour les lauréats, TourMag.com et le Petit Futé offriront des campagnes de communications qui permettront de booster leur présence sur le marché.



« Nous allons offrir aux lauréats de une véritable campagne de communication, sur TourMag.com et Le Petit Futé par le biais du média Voyage Responsable » indique Fabien Da Luz.



La récompense s’ajoutera à la diffusion d’une vidéo via les deux médias.