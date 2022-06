"Césars du Voyage Responsable" : qui sont les Membres du Jury ?

Les Césars du Voyage Responsable, c’est parti !



Notre ambition avec cet événement : rendre visibles les professionnels qui incarnent le renouveau du tourisme.



Pour son baptême du feu - ou de l’air, les Césars du Voyage Responsable sont donc accompagnés par 2 marraines et 14 parrains que nous sommes heureux de vous présenter aujourd’hui.



Engagés dans le tourisme durable, le soutien des femmes du secteur, figures de l'industrie et des institutions liées au tourisme, les membres du jury ont été désigné parce qu'ils portent un regard particulier sur le voyage responsable.



Ladies and Gentlemen, let me introduce...