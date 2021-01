Ethik Hotels : la nouvelle plateforme pour les hébergements durables du camping à l'hôtel de luxe

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Ethik Hotels propose un moteur de recherche dédié aux hébergements durables en France mais aussi à l'international. Déjà 246 hébergements dans 52 pays sont répertoriés.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 27 Janvier 2021





Un nouveau venu fait son entrée sur le marché. Il s'agit d'Ethik Hotels.



La plateforme



Malgré la crise sanitaire mondiale qui a stoppé l'industrie du tourisme, 61% des français interrogés déclarent avoir déjà commencé la planification de leurs vacances 2021 (1).



Le site répertorie à ce jour 246 hébergements dans 52 pays dont 70 établissements en France et 45 dans le reste de l’Europe. Décidemment l'univers des moteurs de recherche dédiés à l'hôtellerie durable est en pleine expansion.Un nouveau venu fait son entrée sur le marché. Il s'agitLa plateforme www.ethik-hotels.com regroupe les établissements de tourisme éco-responsables (hôtels, maisons d’hôtes, camping, hôtels de luxe, lodges, cabanes perchées...) en France et à international.Malgré la crise sanitaire mondiale qui a stoppé l'industrie du tourisme, 61% des français interrogés déclarent avoir déjà commencé la planification de leurs vacances 2021Le site répertorie à ce jour

Guide : conseils et astuces pour des vacances responsables Comment s’y retrouver sur cette plateforme collaborative en quelques clics ?



Il suffit d’inscrire sa destination, pour qu’un choix d'hébergement s’affiche et mentionne via des pictos les critères éco-responsables respectés.



De l’hôtel à l’agrotourisme en passant par la guest house ou encore des résidences insolites, les hôtels de luxe ou les campings toutes les catégories y sont représentées.



Ethik Hotels propose également un petit guide de conseils et astuces qui donne les clés pour organiser des vacances plus responsables. Il éclaire les voyageurs afin de réussir leurs vacances dans le respect de l’environnement.



Ce fascicule explique comment limiter son empreinte écologique : destinations, activités recherchées (sport, culture, mer, montagne), périodes propices aux départs,....



Et en guise de conclusion, il propose les 10 commandements du tourisme durable.

(1) Sondage auprès de 1000 consommateurs en France par OnePoll pour le compte de eDreams ODIGEO entre le 21 et le 28 septembre 2020

Lu 201 fois Notez



Dans la même rubrique : < > Mobilités durables : la crise liée au covid-19, accélérateur de la transition écologique ? Station Verte : 19 nouvelles destinations labellisées