FairMoove : "Un opérateur touristique qui appartient à ses clients"

TourMaG.com - Vous souhaitez toujours atteindre l'équilibre en 2024 ?



Jean-Pierre Nadir : Oui, c'est le plan ambitieux, après la 3e année d'exploitation complète.



Pour l'atteindre, cela passera par ces 300 ambassadeurs qui deviendront une force de frappe, mais ça passe aussi par la stratégie social media. Ces actions permettent de faire baisser le coût d'acquisition et de bypasser Google.



Puis le consommateur de demain sera militant, il suffit de voir les marques actuelles qui montent.



Voilà pourquoi je tente d'évangéliser, pour convaincre et aller chercher le plus grand nombre.



TourMaG.com - La dernière fois, vous nous parliez de votre stratégie social commerce. Est-ce que cela fonctionne ?



Jean-Pierre Nadir : Pas mal, nous avons déjà enregistré une vingtaine de ventes grâce à cela, et des belles ventes.



Les stars avec qui nous avons travaillés nous ont aussi permis de faire gonfler notre compte Instagram et de nous positionner comme le 6e acteur du tourisme français. Nous sommes derrière Copine de Voyages, Voyages du Monde, Voyage Privé, Explora Project et Evaneos.



C'est devenu un vrai levier de croissance.



Et dans quelques jours, nous attaquerons les nano influenceurs, donc moins de 10 000 abonnés. Nous additionnons toutes ces énergies autour de cette vision du tourisme qui est quasiment politique. Je fédère des militants.



Je ne libère pas la parole, mais l'organise et la structure.



TourMaG.com - Vous parlez de programme politique. Il n'y a pas de ministre du Tourisme, qu'en pensez-vous ?



Jean-Pierre Nadir : Ecoutez, c'est une première version, il y aura sans doute après les élections une 2e mouture.



Il y aura sans doute à ce moment-là, un secrétaire d'Etat au Tourisme. L'époque de Fabius était la meilleure, lorsque le secrétariat et le ministère des Affaires étrangères ne faisaient qu'un. Après je ne suis pas choqué qu'il n'y ait pas de ministre du Tourisme.



Après Jean-Baptiste Lemoyne a fait ce qu'il a pu, mais concrètement, c'est Bruno Lemaire qui a sauvé la profession. Ce n'est pas un affront pour la profession, par contre ça ne serait pas déconnant que le secrétariat d'Etat au Tourisme soit rattaché...



TourMaG.com - A celui de la Transition écologique ?



Jean-Pierre Nadir : Exactement, je pense que le vrai bon sujet serait d'avoir un ministre rattaché à la Transition écologique.