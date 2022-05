Les EDV demandent un ministre du Tourisme rattaché à... Matignon

Il a expliqué comment la rigueur dans la gestion de la crise a permis à la République Dominicaine de rouvrir ses frontières et d’accueillir les touristes bien avant la plupart de ses concurrents.



Il porte et incarne avec passion et détermination la stratégie de développement touristique de son pays. Son intervention a impressionné les congressistes,

Le vœu que le tourisme relève soit d’un ministre délégué auprès du Premier Ministre en raison de la transversalité des sujets, soit d’un ministère ayant un pied à Bercy où s’effectuent les arbitrages et un pied aux Quai d’Orsay.

Je souhaite que Jean-Baptiste Lemoyne qui a parfaitement compris les enjeux économiques et sociaux de notre secteur soit reconduit dans ses fonctions. Ce serait un signe positif pour des entreprises qui commencent à relever la tête,

" retient Jean-Pierre Mas. Ce n'est pas tout, car le son et lumière du politique ont inspiré au président des EDV. Ce dernier espère que l'oubli sera réparé d'ici quelques jours et formule un vœu et un souhait.Le membre du gouvernement devra alors impulser et coordonner la promotion de la destination France à l’étranger, mais ce n'est pas tout." a conclu Jean-Pierre Mas.Reste à savoir si les Français en décideront ainsi, lors des élections législatives les 12 et 19 juin 2022.