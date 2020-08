République Dominicaine : David Collado Morales, nouveau ministre du tourisme

David Collado Morales est né le 29 septembre 1975 à Santo Domingo.



Il est diplômé d'une licence en relations touristiques ainsi que d'un master en gestion de l'Université Atlantic University, aux Etats-Unis.



Il a été député du district national de 2010 à 2016, année où il devint maire de Santo Domingo jusqu'au 24 avril 2020.



Durant son mandat de maire, il a notamment contribué à la sauvegarde et à la mise en valeur de sites touristiques emblématiques de la ville, tels le Malecón, la Plazoleta la Trinitaria, ou encore le monumento de Fray Antonio de Montesino, aujourd'hui symbole de la ville, ainsi que l'utilisation du potentiel touristique de la ville coloniale.



Notamment, la réhabilitation des parcs et des sites de loisirs, et la promotion d'événements portant la marque de la ville, afin de stimuler le tourisme et le développement économique de cette dernière à travers la culture, la gastronomie, le sport, la mode et l'entrepreneuriat.