La République Dominicaine : valeur sûre des voyagistes français

"La destination n'a quasiment jamais fermé et c'est l'un des premiers pays à avoir pris des mesures de prise en charge lors du premier confinement des cas positifs pour les installer dans des hôtels. Ils ont été exemplaires"

"La République Dominicaine est la destination covid car il n'y a pas beaucoup de contraintes"

"Nous avons fait de très beaux dossiers. C'est une destination qui est devenue plus qualitative et qui monte en gamme."

"Pour la première fois nous allons plus loin que d'habitude avec la République Dominicaine. Mais nous restons dans notre domaine et dans notre registre en proposant toujours des séjours balnéaires all inclusive.



Nous investissons aussi comme pour les autres destinations sur les stocks hôteliers et aériens. La République Dominicaine, tout comme les Canaries nous permettent d'élargir notre offre sur l'hiver et de rééquilibrer l'activité entre la saison estivale et hivernale."

En effet, la destinations a pris des mesures pour adapter son protocole sanitaire aux évolutions de l'épidémie.précise Philippe Sangouard.Une destination qui attire et qui trouve sa place dans de nouveaux catalogues. C'est le cas de Solea qui a intégré le pays dans sa production depuis l'été 2021et de Mondial Tourisme dès cet hiver.renchérit Pascal Boyer directeur commercial de Solea.Pour Mondial Tourisme, c'est aussi l'occasion de se lancer sur long-courrier et d'élargir le catalogue hiver à côté d'autres nouveautés telles que les Canaries et la Laponie :nous expliquait Frank Tepper, responsable de la production de Mondial Tourisme.