République Dominicaine, Canaries, Laponie : Mondial Tourisme dans les starting-blocks

Train + Air

Effectivement Mondial Tourisme est un tour-opérateur moyen-courrier. Pour la première fois nous allons plus loin que d'habitude avec la République Dominicaine. Mais nous restons dans notre domaine et dans notre registre en proposant toujours des séjours balnéaires all inclusive.Nous investissons aussi comme pour les autres destinations sur les stocks hôteliers et aériens. Le fonctionnement reste le même. La République Dominicaine, tout comme les Canaries nous permettent d'élargir notre offre sur l'hiver et de rééquilibrer l'activité entre la saison estivale et hivernale.Sur les Canaries pour l'instant nous nous concentrons sur Tenerife, mais l'idée c'est d'élargir par la suite la production sur d'autres îles.Oui. Sur la République Dominicaine, nous avons deux hôtels en exclusivités : lequi est un grand complexe 5 étoiles et qui proposera une animation francophone ainsi que lequi est tourné vers un concept plus feutré et 100% détente. Là aussi nous aurons du personnel francophone.La programmation sur la République Dominicaine est complétée par une offre hôtelière dans des établissements de chaînes réputées telles que Bahia Principe ou Lopesan.Sur les Canaries, Mondial tourisme s'implante donc à Tenerife avecavec animation et assistance francophone. La production sur Tenerife se décline aussi à travers une offre hôtelière qui va jusqu'au 5 étoiles avec. Nous proposons également pour ceux qui souhaitent davantage de liberté une offre en appartements avec petits déjeuners (Appart hôtel Los Dragos del Sur).Sur le volet aérien, nous proposerons des vols au départ des villes de province qui sont desservies en direct avec des engagements sur des blocks-sièges. Pour Punta Cana, nous travaillons avec Air Caraïbes et des acheminementssont possibles depuis plusieurs villes.