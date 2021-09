Ile Maurice, voyage : ce qui change au 1er octobre ?

Ces voyageurs non vaccinés devront donc réserver un séjour de quarantaine dans un hôtel de quarantaine officiel, qui comprendra les repas et les transferts et rester pendant 14 jours dans leur chambre d’hôtel où leurs repas seront servis.Après un test PCR négatif le 14e jour, ils pourront circuler librement sur l’île.L'Ile Maurice a présenté un plan d'ouverture par étape. Au 15 juillet, les voyageurs vaccinés pouvaient se rendre dans des hôtels certifiés “ COVID-19 safe”, sans sortir de l'établissement. Ils devaient toutefois réaliser un test covid avant le départ puis en effectuer plusieurs sur place.Mais ils n'étaient pas obligés de rester dans les chambres. Au 1er septembre l'étau s'est encore desserré et au bout d'une semaine, les voyageurs vaccinés, après plusieurs tests pouvaient ensuite se déplacer librement sur l'Ile.Que ce soit du côté des tour-opérateurs tels qu' Exotismes ou des hôteliers comme Beachcomber Hotels, les acteurs du tourisme se réjouissent de cette ré-ouverture au tourisme.