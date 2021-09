Avec l'Ile Maurice, "Exotismes proposera cet hiver 95% de son catalogue"

La bonne nouvelle c'est qu’il y a actuellement un boom de la consommation et que les voyages font partie des produits et services les plus désirés par les Français.



Nous avons constaté en décembre dernier de la puissance exponentielle de la demande dès que les signaux du gouvernement sont au vert pour les voyages. Exotismes s’est mis en ordre de marche pour s'élancer dès que les prochaines annonces seront claires et limpides.



Nous sommes actuellement en recrutement car nous pensons que la reprise qui se dessine en ce moment se jouera sur la technologie mais aussi et surtout sur la ressource humaine pour être en capacité d'absorber la demande de manière qualitative."



TourMaG.com - Que pensez-vous globalement de l’action du gouvernement pour soutenir l’industrie du voyage et êtes-vous inquiet pour la Distribution qui se rapetisse face à la crise ?



Gilbert Cisneros :”Comme tous mes confrères, je pense que les entrepreneurs français ont été chanceux d'être autant épaulés par le gouvernement.

Quand on voyage et on a contact avec les autres pays du monde on se rend compte que la France a tout fait pour ne pas "casser la machine".



Certes les mécanismes de l'administration sont lourds et mettent du temps avant que toutes les aides soient effectivement payées. Mais grâce à ses 34 années d'existence et de réserves financières, Exotismes a la chance de disposer d'une trésorerie robuste qui lui permet de rester serein.