Outre-mer : les départs peuvent reprendre pour les voyageurs vaccinés, selon le SETO

- Pour la Martinique : à compter du lundi 20 septembre le confinement est assoupli et il sera possible de se déplacer dans un rayon de 10 km (l’attestation de déplacement reste en vigueur). Le couvre-feu de 19h00 à 5h00 reste en vigueur. A compter du 22 septembre les restaurants pourront re ouvrir sur présentation du passe sanitaire.- Pour la Guadeloupe : à compter du 22 septembre, le confinement est assoupli et il sera possible de se déplacer dans un rayon de 10 km (l’attestation de déplacement reste en vigueur). Le couvre-feu est maintenu de 20h à 5h. les restaurants sont ouverts sur présentation du passe sanitaire.- Pour La Réunion : à compter du samedi 18 septembre le confinement sera levé et il sera ainsi mis fin de manière permanente aux restrictions de déplacement. Le couvre-feu de 23h à 5h est maintenu et le passe sanitaire s’applique pour l’accès aux restaurants.- Pour la Polynésie : à compter du lundi 20 septembre le confinement est assoupli et est seulement maintenu le week-end dans les îles les plus peuplées. Le couvre-feu de 20h00 à 4h00 reste en vigueur et le passe sanitaire s’applique pour l’accès aux restaurants.