Martinique : confinement allégé et ouverture des commerces dès lundi

A partir du mercredi 22 septembre, les établissements recevant du public (ERP) dont les commerces non-essentiels pourront rouvrir en respectant l'obligation du port du masque et la jauge de 8m2 par personne. Les restaurants et les salles de sports pourront eux aussi rouvrir avec le pass sanitaire.Pour les salariés soumis à l'obligation du pass sanitaire, l'obligation sera mise en place à partir du 11 octobre. A la même date l'obligation pour les soignants entrera en vigueur de manière progressive.La semaine du 06 au 12 septembre 2021, on dénombre 1021 nouveaux patients positifs testés en Martinique sur 13 127 tests réalisés.315 patients sont hospitalisés dont 100 patients en soins critiques. 573 décès (dont 555 en provenance de Martinique) signalés par le CHU de Martinique, sont à déplorer depuis de début de l’épidémie, selon les chiffres de l'ARS. A la Réunion l'étau s'est également desserré. Le préfet de l'île a annoncé la fin du confinement et le maintien du couvre-feu. En revanche en Guadeloupe, le confinement a été prolongé.