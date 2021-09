Coronavirus : L'Ile Maurice rouvre ses frontières le 1er octobre 2021 aux visiteurs vaccinés

« Depuis 2020, nous avons aussi mis en place un contrôle rigoureux au niveau de l’aéroport et institué un système de quatorzaine pour tous les voyageurs. Notre programme de vaccination a été systématique.



Grâce à cela, nous avons déjà dépassé notre cible d’adultes complètement vaccinés bien avant la réouverture totale de nos frontières aux voyageurs vaccinés le 1er octobre », ajoute-t-il.



Depuis le début de la pandémie à l’île Maurice en mars 2020, le pays a malheureusement enregistré 45 décès directement liés à la Covid-19. « Nous devons tous apprendre à vivre avec la Covid-19.



Le déploiement de la vaccination à l’île Maurice a été bon et le taux de vaccination est suffisamment élevé pour permettre à la population de reprendre une vie normale, tout en respectant les gestes barrières » , a déclaré le Dr Laurent Musango, représentant local de l’Organisation mondiale de la santé.



« Bien sûr, dans le contexte d’une pandémie, il y a toujours plus de pistes à envisager pour optimiser la sécurité sanitaire, mais l’île Maurice gère bien la situation», poursuit-il.



Les voyageurs non vaccinés peuvent également se rendre à l’île Maurice, sous réserve d’une quatorzaine en chambre dans un établissement hôtelier agréé par les autorités compétentes.