Ile Maurice, qu'est ce qui change pour les voyageurs à partir du 1er septembre 2021 ?

Par contre les voyageurs non vaccinés devront effectuer une quarantaine de 14 jours.



Ils devront passer un test PCR le jour de leur arrivée, ainsi que le 7e et 14e jour. Après un test PCR négatif le 14e jour, ils pourront circuler librement sur l’île.



Les personnes en provenance de l'Île de la Réunion pourront voyager à Maurice avec les mêmes conditions.



Si cette reprise est encore très contrainte, à partir du 1er octobre, il sera possible aux voyageurs vaccinés d'accéder à la destination sans aucune contrainte.



Terminés la quarantaine et les tests PCR, pour les seuls vaccinés.



Pour les personnes non- vaccinées ce ne sera pas exactement pareil.



Un peu comme en septembre, elles devront réserver un séjour de quarantaine dans un hôtel de quarantaine officiel, qui comprendra les repas et les transferts et rester pendant 14 jours dans leur chambre d’hôtel où leurs repas seront servis.



Durant cet isolement, elles devront produire à l’arrivée un test PCR effectué entre 5 à 7 jours avant l’arrivée à Maurice. Une fois sur place, 3 tests PCR seront prévus, à l’arrivée, au 7e jour et au 14e jour. Elles pourront ensuite rejoindre leur domicile à Maurice.